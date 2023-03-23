Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, у россиян есть несколько хороших образцов этой техники.

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"У которых действительно нет аналогов, очень эффективно работающих не только против радиосвязи, которой могут оперативного уровня дроны использоваться, очень эффективно глушат GPS-сигнал", – рассказал он.

Крамаров отметил, что такие системы радиоэлектронной борьбы оккупантов также глушат аналоговый и цифровой сигналы на радиостанциях. Их россияне использовали, в частности, вблизи Киева.

Они даже могут давать не просто невозможность пользоваться дронами, а они даже могут создавать помехи для использования, в принципе, любой цифровой электроники,

– рассказал военный эксперт.

Все потому, считает он, что там сконцентрировано достаточно сильное электромагнитное излучение.

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"Конечно, на восточное направление они тянут все то, что у них есть, в частности, и средства радиоэлектронной борьбы", – отметил Андрей Крамаров.

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Он отметил, что поскольку эти российские средства радиоэлектронной борьбы имеют неплохое излучение, то по ним достаточно хорошо работает украинская тактическая авиация с ракетами AGM-88 HARM.

"Излучение такое, оно, в принципе, схоже с излучением радиолокационных станций, и поэтому на них эта ракета прекрасно летит", – подытожил военный эксперт.

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