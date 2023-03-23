Дело в том, что такое уменьшение интенсивности наступательных действий врага произошло в первую очередь из-за огромных потерь оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.
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Какова реальная интенсивность боев под Бахмутом
Так, во время штурмов в районе Бахмута враг несет бешеные потери. Следовательно, наступательный потенциал российских захватчиков постепенно заканчивается.
Кроме того, на уменьшение интенсивности штурмов повлияли погодные условия, поскольку определенное время по местной почве было просто невозможно проехать ни танку, ни БМП.
Однако это касается как военной техники оккупантов, так и украинских защитников. Теперь с изменением погодных условий возможность использования техники появляется у обеих сторон.
У врага ощущается уменьшение наступательного потенциала. Динамика действительно понемногу уменьшается, но радоваться еще точно рано,
– подчеркнул экс-командир полка "Азов".
По его словам, ситуация на поле боя свидетельствует о том, что оккупанты не собираются останавливаться. Оккупационное войско будет усиливаться и пытаться продвигаться вперед.
Какая ситуация на других направлениях
- Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях остается без изменений. Так, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной и контролируемой.
- Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на этим направлениях не замечено формирование группировок врага. В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях не утихают обстрелы Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
- В то же время, на линии фронта в Луганской области продолжаются бои. Враг пытается осуществлять наступательные действия, особенно на Купянском и Лиманском направлениях, но успеха не имеет.
- Захватчики пытаются активировать боевые действия на Купянском и Лиманском направлениях, чтобы растянуть силы украинской армии. Сегодня это основной замысел российских захватчиков. Однако у оккупантов не получается это реализовать.