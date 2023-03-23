Дело в том, что такое уменьшение интенсивности наступательных действий врага произошло в первую очередь из-за огромных потерь оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Стоит внимания "Ожидание смерти хуже самой смерти": у россиян агония перед контрнаступлением ВСУ

Какова реальная интенсивность боев под Бахмутом

Так, во время штурмов в районе Бахмута враг несет бешеные потери. Следовательно, наступательный потенциал российских захватчиков постепенно заканчивается.

Кроме того, на уменьшение интенсивности штурмов повлияли погодные условия, поскольку определенное время по местной почве было просто невозможно проехать ни танку, ни БМП.

Однако это касается как военной техники оккупантов, так и украинских защитников. Теперь с изменением погодных условий возможность использования техники появляется у обеих сторон.

У врага ощущается уменьшение наступательного потенциала. Динамика действительно понемногу уменьшается, но радоваться еще точно рано,

– подчеркнул экс-командир полка "Азов".

По его словам, ситуация на поле боя свидетельствует о том, что оккупанты не собираются останавливаться. Оккупационное войско будет усиливаться и пытаться продвигаться вперед.

Какая ситуация на других направлениях