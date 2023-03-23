Річ у тім, що таке зменшення інтенсивності наступальних дій ворога відбулося насамперед через величезні втрати окупантів. Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.
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Яка реальна інтенсивність боїв під Бахмутом
Так, під час штурмів у районі Бахмута ворог зазнає шалених втрат. Відтак, наступальний потенціал російських загарбників поступово закінчується.
Крім того, на зменшення інтенсивності штурмів вплинули погодні умови, оскільки певний час по місцевому ґрунті було просто неможливо проїхати ані танком, ані БМП.
Однак це стосується як військової техніки окупантів, так і українських захисників. Наразі зі зміною погодних умов можливість використовувати техніку з'являється в обох сторін.
У ворога відчувається зменшення наступального потенціалу. Динаміка дійсно потроху зменшується, але радіти ще точно зарано,
– підкреслив екскомандир полку "Азов".
За його словами, наразі ситуація на полі бою свідчить про те, що окупанти не збираються зупинятися. Окупаційне військо буде підсилюватися та намагатися просуватися вперед.
Яка ситуація на інших напрямках
- Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається без змін. Так, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною та контрольованою.
- Військовий експерт Олег Жданов розповів, що на цих напрямках не помічено формування угруповань ворога. Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках не вщухають обстріли Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
- Водночас на лінії фронту в Луганській області тривають бої. Ворог намагається здійснювати наступальні дії, особливо на Куп'янському та Лиманському напрямках, але успіху не має.
- Загарбники намагаються активувати бойові дії на Куп'янському та Лиманському напрямках, щоб розтягнути сили української армії. Сьогодні це основний задум російських загарбників. Однак в окупантів не виходить це реалізувати.