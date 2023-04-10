Бахмут – несокрушимый город, за который продолжаются ожесточенные бои. Украина теряет там своих героев. Тем временем некоторые горе-маркетологи решили нажиться на истории обороны Бахмута и назвать так рюмки.

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Украинцы в шоке и возмущении таким позорным креативом. Анатолий Штефан опубликовал фотографии рюмок "Бахмут" и призвал людей сделать выводы.

Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – заметил, что это – дно, как оно есть. Трудно даже вообразить, у кого поднялась рука такое сделать.

Андрей Цаплиенко заметил, что это уже даже не "хайп".

В этом случае это называется по другому. Желание заработать на смерти героев, боли, крови, потерях. Худшая форма барыжничества. Это за пределом морали. И у того, кто это не понимает, что-то не так с головой и с сердцем,

– говорится в сообщении.

К слову, в Верховной Раде уже появился проект закона №9128, который запрещает использовать в коммерческих целях какие-либо названия, связанные с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне.

Украинцев возмущает, как цинично используют соответствующие названия в маркетинге. В частности, говорится о таких зашкварах как "Героическая Буча Комбуча", "Дыня Чернобаевка", "Кабачок Призрак Киева", "Огурец Патрон".