Будет лучше, чем Столтенберг, – политолог из США о назначении Рютте генсеком НАТО

Марк Рютте станет генеральным секретарем НАТО осенью 2024 года и заменит на этом посту Йенса Столтенберга. До этого Рютте был премьер-министром Нидерландов. С начала полномасштабной войны он занял дружественную позицию в отношении Украины, вероятно, это повлияет на его деятельность уже на должности главы Альянса.

Американский политолог Рамиз Юнус озвучил мнение 24 Каналу, что должность генсека НАТО предусматривает больше не политическую деятельность, а менеджмент, подчеркнув, что новый глава Альянса должен быть эффективным организатором.

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Политик проявляется в форс-мажорных ситуациях

По мнению политолога, важно, как работает чиновник в непредсказуемых условиях, именно тогда ему нужно продемонстрировать все свои лидерские качества. Яркий пример этому, по словам Юнуса, не Столтенберг, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Марк Рютте в форс-мажорной ситуации более 2 лет полномасштабной войны вел себя достойно, как премьер-министр Нидерландов. Он с первого дня стоял рядом с Украиной. Один из немногих европейских лидеров, который сразу занял верную позицию совместно с Урсулой фон дер Ляйен", – отметил Юнус.

Рютте выбрали генсеком неслучайно

Американский политолог уверен, что кандидатуру Рютте выбрали неслучайно. Его поддержали все страны-члены НАТО, в том числе и Венгрия, Словакия. По мнению Юнуса, это свидетельствует о том, что он способен налаживать общение между представителями разных государств.

"Если вспомнить Столтенберга, о его существовании никто и не знал. Когда наступила форс-мажорная ситуация, война, то должность генсека НАТО предусматривала поиск консенсуса, принимая во внимание позицию всех стран. В этом случае пример Столтенберга неудачный, потому что этим занималась и "продавливала" ряд решений Урсула фон дер Ляйен", – отметил политолог.

Столтенберг вспомнил о суверенитете Украины только год назад, когда уже встал вопрос, что скоро он должен покинуть свой пост. Он 10 лет был генсеком НАТО, но много вы слышали за эти годы его заявлений относительно Украины? Я не слышал. А вот со стороны Рютте слышал, когда он был премьер-министром,

– подчеркнул Юнус.