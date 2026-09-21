Потери на сумму более 60 миллионов долларов: ВСУ нанесли точные удары по объектам оккупантов

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по российской радиолокационной станции "Каста", пункту управления БПЛА и району сосредоточения живой силы противника. Успешные удары по ключевым военным целям противника были нанесены в течение 20 сентября и в ночь на 21 сентября.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о новых поражениях?

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е2" (39Н6) российских оккупантов. Эта РЛС предназначена для обнаружения летательных аппаратов, крылатых ракет и беспилотников на малых высотах с дальностью действия до 150 километров. Ориентировочная стоимость уничтоженной вражеской техники составляет от 60 миллионов долларов.

Кроме того, в районе населенного пункта "Днепроэнергия" в Донецкой области украинские подразделения ликвидировали пункт управления БПЛА оккупантов. Также в районе Старого Хутора Белгородской области России был поражен пункт сосредоточения живой силы российского агрессора.

Напомним, в течение 19 сентября и в ночь на 20 сентября украинские военные нанесли удары по важным объектам российских оккупантов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В частности, были поражены ЗРК "Бук-М3", радиолокационная станция "Небо-У", производство дронов, пункт управления БпЛА и командно-наблюдательный пункт противника.

Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать топливную инфраструктуру окупантов и выводить из строя российские НПЗ. Только за первые 20 дней сентября в России было парализовано около 14% мощностей переработки нефти. Более того, в результате удара по Московскому НПЗ 20 сентября Россия потеряла 4% своих возможностей в производстве.

Следует отметить, что Силы обороны также продолжают уничтожать логистику врага. Командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий подчеркнул, что для российских войск нехватка горючего может стать более серьезной проблемой, чем дефицит техники, ведь без горючего ее невозможно полноценно использовать.