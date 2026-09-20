Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, успешные атаки были проведены в течение 19 сентября и в ночь на 20 сентября. Силы обороны нанесли удары по ряду важных целей российской армии в трех временно оккупированных областях.

Подробности новых ударов

В Запорожской области, вблизи населенного пункта Украинка, украинские бойцы успешно поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Следует уточнить, что он разработан для защиты войск и стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых бомб и беспилотников

В то же время в Донецкой области, в районе Балки, под удар попала российская радиолокационная станция "Небо-У". Кстати, ориентировочная стоимость этой системы составляет около 100 миллионов долларов США.

Значительные потери понесла и инфраструктура вражеских беспилотников. В частности, во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области военные обрушили огонь на место производства дронов.

Кроме того, вблизи Старомихайловки в Донецкой области уничтожен пункт управления БПЛА, а возле Зоряного – командно-наблюдательный пункт противника.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что украинские защитники поразили пункты управления БПЛА в Запорожской и Донецкой областях.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, на днях Силы обороны успешно провели атаки на базы беспилотников и станции радиоэлектронной борьбы на территории Брянской области.