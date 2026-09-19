В течение 18 и в ночь на 19 сентября защитники нанесли удары по ряду важных целей захватчиков. Как отмечают в Генштабе ВСУ, география успешных атак охватила Донецкую, Запорожскую области и даже территорию России.

Подробности ударов по оккупантам

Больше всего пострадала вражеская инфраструктура управления дронами. Украинские бойцы успешно провели атаки на пункты управления БПЛА в районах Луганска и Покровска в Донецкой области, а также вблизи Владимировки, Вербового, Доброполья и Ровнополья в Запорожской области. При этом возле Новопрокоповки удалось накрыть сразу два таких центра.

Кроме того, в Запорожской области под удар попал российский полигон "Восточный", расположенный вблизи временно оккупированной Новопетровки. В Донецкой области украинские силы уничтожили склад материально-технических средств в Рыбинском и склад боеприпасов в районе Амвросиевки.

Также военное командование подтвердило результаты предыдущей атаки, которая состоялась 17 сентября. Тогда защитникам удалось повредить российскую радиолокационную станцию 80П6 вблизи населенного пункта Мытули в Смоленской области.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается,

– подчеркнули в ведомстве.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что украинские защитники нанесли сокрушительные удары по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. Там удалось обезвредить наземную станцию управления тяжелыми беспилотниками "Орион".

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, на днях Силы обороны успешно поразили места хранения и запуска ударных дронов в Донецке, а также несколько станций РЭБ на территории Брянской области.