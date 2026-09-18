Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

Что известно об успешных ударах по объектам оккупантов?

Успешный удар был нанесен по аэродрому Саки в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Крыму. Именно там украинские защитники успешно обезвредили наземную станцию управления вражескими дронами.

Российский комплекс "Орион", также известный под названием "Иноходец", относится к классу тяжелых беспилотников с большой продолжительностью полета. Эти аппараты способны находиться в воздухе до 24 часов, вести разведку на высоте до 7,5 километра и нести управляемое вооружение весом до 250 килограммов. Поражение командной станции существенно ограничивает возможность оккупантов применять эти БПЛА в данном направлении.

Параллельно украинские военные нанесли результативный удар по объекту противника в районе Донецка. На этом участке россияне оборудовали место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Кроме того, успешные действия Сил обороны подтверждены на территории Луганской области. В районе Довжанска уничтожен склад боеприпасов захватчиков.

Еще один ощутимый удар был нанесен по логистике врага в районе Кипучего, где украинские подразделения поразили склад материально-технических средств оккупационных войск.

Напомним, украинские военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня "Град" в Запорожской области. Удар нанесли операторы 237-го батальона беспилотных систем на Гуляйпольском направлении, где оккупанты использовали трассу вблизи линии фронта в качестве логистического маршрута для перемещения техники и личного состава.

Один "Град" был уничтожен в окрестностях Гуляйполя во время ведения огня, другой – когда он двигался по автодороге в сторону города. В 7-м корпусе ДШВ отметили, что уничтожение российской техники и срыв логистики затрудняют наступательные действия противника на этом направлении.