О подробностях сообщило командование 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что известно об ударе по врагу?

Успешную операцию провели операторы 237-го батальона беспилотных систем. Бойцы отследили и нанесли точные удары по двум реактивным системам БМ-21 "Град" во время их активности в районе трассы.

Указанная автодорога расположена примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения. Оккупанты активно используют ее для поддержки своих подразделений на передовой.

"На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая находится примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения, враг пытается использовать в качестве логистической артерии – для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники", – рассказали военные.

Первую реактивную систему бойцы ликвидировали непосредственно в окрестностях Гуляйполя в тот момент, когда она работала "с ходу". Другой "Град" был уничтожен операторами беспилотников непосредственно во время движения по автодороге в сторону города.

"Движение врага здесь уже опасно. Нарушение логистики затрудняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", – заявили в 7-м корпусе ДШВ.

Военные раскрыли детали операции: смотрите видео

Технологическое превосходство и системные удары по врагу

В военном командовании подчеркнули, что подразделения активно развивают концепцию технологической войны.

Использование дронов и роботизированных комплексов позволяет существенно повысить точность поражения целей и минимизировать риски для украинских защитников.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские защитники систематически уничтожают логистику и военные объекты захватчиков в этом регионе.

В частности, ранее Силы обороны поразили пункты управления БПЛА россиян в Пологах Запорожской области и ряд складов боеприпасов оккупантов.