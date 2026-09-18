Про подробиці повідомило командування 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Що відомо про удар по ворогу?

Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем. Бійці відстежили та завдали точних ударів по двох реактивних системах БМ-21 "Град" під час їхньої активності в районі траси.

Зазначений автошлях розташований приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти активно задіюють його для підтримки власних підрозділів на передньому краї.

"На Гуляйпільському напрямку цю трасу, яка близько 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію - для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки", – розповіли військові.

Першу реактивну систему бійці ліквідували безпосередньо на околицях Гуляйполя в момент, коли вона працювала "з коліс". Інший "Град" був знищений операторами безпілотників безпосередньо під час руху автошляхом у бік міста.

"Рух ворога тут – вже небезпечний. Порушення логістики ускладнює наступальні дії противника на Гуляйпільському напрямку", – заявили у 7-му корпусі ДШВ.

Військові розкрили деталі операції: дивіться відео

Технологічна перевага та системні удари по ворогу

У військовому командуванні підкреслили, що підрозділи активно розвивають концепцію технологічної війни.

Використання дронів та роботизованих комплексів дозволяє суттєво підвищувати точність ураження цілей і мінімізувати ризики для українських захисників.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, українські захисники системно нищать логістику та військові об'єкти загарбників у цьому регіоні.

Зокрема, раніше Сили оборони уразили пункти управління БпЛА росіян у Пологах Запорізької області та низку складів боєприпасів окупантів.