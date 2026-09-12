Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время уточняется масштаб ущерба, нанесенного оккупантам.

Подробности ночных ударов по позициям врага

В частности, украинские военные нанесли точные удары по пунктам управления БПЛА россиян в Пологах Запорожской области и в Железном Порту в Херсонской области.

Кроме того, удалось поразить склады и места хранения ударных дронов в Малом Керменчике Луганской области, а также в Донецке, Селидово и Кураховке Донецкой области.

Во временно оккупированном Алчевске в Луганской области силы обороны уничтожили склад материально-технического обеспечения вместе с местом хранения вооружения и военной техники захватчиков.

В военном командовании подчеркнули, что системная работа по ключевым объектам российских войск продолжается. "Продолжение следует!", – кратко резюмировали в Генштабе.

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне украинские защитники поразили две ЗРГК "Панцирь-С1" и базу беспилотников оккупантов. Кроме того, ранее Силы обороны также успешно поразили место запуска дронов в Донецке и несколько важных пунктов управления.

Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что за десять недель спецоперации "МоЛоЧКа" украинские военные уничтожили 285 плавательных средств российского "теневого флота".