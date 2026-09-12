Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди на своем Telegram-канале.

Результаты охоты на теневой флот

Морские дроны эффективно работают в акваториях Азовского и Черного морей, перекрывая пути транспортировки нефти, подпадающей под санкции.

По обновленным данным командующего СБС, в июле 2026 года бойцы поразили 215 единиц вражеского флота, в августе – 54 судна, а с 1 по 11 сентября список пополнился еще 16 плавсредствами.

Украинские воины уничтожают теневой флот врага: смотрите видео

Каждый заполненный нефтью танкер финансирует российскую агрессию, поэтому украинские военные делают все возможное, чтобы суда не дошли до Босфора.

К слову, речь идет, в частности, об атаке на подпадающий под санкции российский нефтяной танкер Armada Leader, который сопровождал российский вертолет. Судно под флагом России входит в "теневой флот" и перевозит российскую нефть в обход санкций. "Armada Leader" ранее попал под санкции Украины, ЕС, Швейцарии и Канады.

Азов полностью заблокирован, как и Керченский пролив. В северной и северо-восточной частях Черного моря ситуация напряженная и меняется с переменным успехом,

– отметил "Мадяр".

Интересно! Отслеживать потери врага можно на специальном онлайн-табло СБС.

Напомним, ранее мы писали, что помимо нефтяного флота украинские беспилотники уничтожают и важную военную технику оккупантов. В частности, подразделения СБС уничтожили российский истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и ракетоносители.