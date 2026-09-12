Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

Результати полювання на тіньовий флот

Морські дрони ефективно працюють в акваторіях Азовського та Чорного морів, перекриваючи шляхи транспортування підсанкційної нафти.

За оновленими даними командувача СБС, у липні 2026 року бійці уразили 215 одиниць ворожого флоту, у серпні – 54 судна, а з 1 по 11 вересня рахунок поповнився ще 16 плавзасобами.

Українські воїни нищать тіньовий флот ворога: дивіться відео

Кожен заповнений нафтою танкер фінансує російську агресію, тому українські військові роблять усе можливе, аби судна не дійшли до Босфору.

До слова, йдеться, зокрема, про атаку на підсанкційний російський нафтовий танкер Armada Leader, який супроводжував російський вертоліт. Судно під прапором Росії входить до "тіньового флоту" та перевозить російську нафту в обхід санкцій. Armada Leader раніше потрапив під санкції України, ЄС, Швейцарії та Канади.

Азов стоїть наглухо, разом з Керченською протокою. Північною та північно-східною частиною Чорного моря напряжно та перебіжками,

– зазначив "Мадяр.

Цікаво! Відстежувати втрати ворога можна на спеціальному онлайн-табло СБС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окрім нафтового флоту, українські безпілотники нищать і важливу військову техніку окупантів. Зокрема, підрозділи СБС знищили російський винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та ракетоносії.