Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Результаты работы защитников по врагу
Военное командование заявило, что в районе временно оккупированного Донецка украинские военные успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного запуска ударных беспилотников.
Кроме этого, серии ударов потерпели военные объекты на территории Брянской области России. В населенных пунктах Трубчевска, Почепа-2 и Речицы поражены три станции радиоэлектронной борьбы агрессора.
В Погребах и Мосточено, тоже на Брянщине, защитники отработали по радиолокационным станциям систем контроля воздушного пространства противника. Также в Слинке поражен ретранслятор MESH-сети окупантов.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Еще одной целью стал состав горюче-смазочных материалов российских войск в Новосветловке на Луганщине.
Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается,
– уточнили в Генштабе.