Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Результаты работы защитников по врагу

Военное командование заявило, что в районе временно оккупированного Донецка украинские военные успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного запуска ударных беспилотников.

Кроме этого, серии ударов потерпели военные объекты на территории Брянской области России. В населенных пунктах Трубчевска, Почепа-2 и Речицы поражены три станции радиоэлектронной борьбы агрессора.

В Погребах и Мосточено, тоже на Брянщине, защитники отработали по радиолокационным станциям систем контроля воздушного пространства противника. Также в Слинке поражен ретранслятор MESH-сети окупантов.

Еще одной целью стал состав горюче-смазочных материалов российских войск в Новосветловке на Луганщине.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается,

– уточнили в Генштабе.