Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, успішні атаки відбулися протягом 19 вересня та в ніч на 20 вересня. Сили оборони відпрацювали по низці важливих цілей російської армії у трьох тимчасово окупованих областях.

Деталі нових ударів

У Запорізькій області, поблизу населеного пункту Українка, українські бійці успішно уразили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Слід уточнити, що він розроблений для захисту військ і стратегічних об'єктів від літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих бомб та безпілотників

Водночас на Донеччині, в районі Балки, під удар потрапила російська радіолокаційна станція "Небо-У". До речі, орієнтовна вартість цієї системи становить близько 100 мільйонів доларів США.

Значних втрат зазнала й інфраструктура ворожих безпілотників. Зокрема, у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині військові накрили вогнем місце виробництва дронів.

Крім того, поблизу Старомихайлівки на Донеччині знищено пункт управління БпЛА, а біля Зоряного – командно-спостережний пункт противника.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники уразили пункти управління БпЛА на Запоріжжі й Донеччині.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно атакували бази безпілотників та станції радіоелектронної боротьби на території Брянської області.