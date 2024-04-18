Этот радар опасен для украинской авиации. Именно его использовали после уничтожения самолета радиолокационного обнаружения А-50. Подробнее о важности удара по РЛС 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт.

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Особенность радара

Издание Newsweek вышло с материалом, в котором утверждают, что Украина, возможно, пересекла "ядерную красную линию" Владимира Путина. Это, мол, из-за атаки дронов на загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии – в 580 километрах от Украины.

РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3000 километров и высоту обнаружения более 100 километров.

Этот радар мог видеть большую часть Украины – все объекты, которые находились в небе. Это очень важно с точки зрения безопасности использования Вооруженными Силами авиации. Такие объекты стоят очень дорого. Его точно смогут восстановить быстро, если и вообще смогут,

– подчеркнул Павел Нарожный.

То есть вражеские силы не смогут использовать эту систему минимум полгода – год. Это в лучшем для россиян сценарии, ведь, возможно, РЛС получила такие повреждения, которые не подлежат восстановлению.

Обратите внимание! Это не первый удар по радиолокационной системе "Контейнер". 11 апреля дроны атаковали воинскую часть в Мордовии, где был размещен "Контейнер"

"Думаю, уже зачищается небо под возможное использование F-16. Как только этот, или любой другой самолет, подходит в зону российской ПВО, запускали бы ракету и самолет был бы под серьезной угрозой. К сожалению, у врага есть довольно дальнобойные системы ПВО с дальностью 140 и даже до 300 километров", – отметил военный эксперт.

Однако для эффективной работы этих систем ПВО необходим "дальнобойный" радар. После того как Украина сбила второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, россияне использовали только наземные радары, как "Контейнер". Поэтому его уничтожение действительно является болезненным для России.

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