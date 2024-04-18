Этот радар опасен для украинской авиации. Именно его использовали после уничтожения самолета радиолокационного обнаружения А-50. Подробнее о важности удара по РЛС 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт.
Смотрите также Сокрушительная угроза․ Сколько у России "Кинжалов", какие темпы производства и как противостоять ракетам
Особенность радара
Издание Newsweek вышло с материалом, в котором утверждают, что Украина, возможно, пересекла "ядерную красную линию" Владимира Путина. Это, мол, из-за атаки дронов на загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии – в 580 километрах от Украины.
РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3000 километров и высоту обнаружения более 100 километров.
Этот радар мог видеть большую часть Украины – все объекты, которые находились в небе. Это очень важно с точки зрения безопасности использования Вооруженными Силами авиации. Такие объекты стоят очень дорого. Его точно смогут восстановить быстро, если и вообще смогут,
– подчеркнул Павел Нарожный.
То есть вражеские силы не смогут использовать эту систему минимум полгода – год. Это в лучшем для россиян сценарии, ведь, возможно, РЛС получила такие повреждения, которые не подлежат восстановлению.
"Думаю, уже зачищается небо под возможное использование F-16. Как только этот, или любой другой самолет, подходит в зону российской ПВО, запускали бы ракету и самолет был бы под серьезной угрозой. К сожалению, у врага есть довольно дальнобойные системы ПВО с дальностью 140 и даже до 300 километров", – отметил военный эксперт.
Однако для эффективной работы этих систем ПВО необходим "дальнобойный" радар. После того как Украина сбила второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, россияне использовали только наземные радары, как "Контейнер". Поэтому его уничтожение действительно является болезненным для России.
Удары по военным объектам России: последние новости
- Утром 17 апреля дроны Главного управления разведки атаковали авиационный завод в Казани. Для этого БпЛА преодолели расстояние в более чем 1000 километров. Важно добавить, что именно на этом заводе россияне изготавливают и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М, Ту-160М, а также другую военную авиацию.
- В тот же день дроны посетили военный аэродром "Кряж", что в Самаре. В Главном управлении разведки сообщили, что в результате атаки был уничтожен вражеский вертолет Ми-8.
- А вот в ночь на 17 апреля "горячо" было в Крыму. Взрывы прогремели на военном аэродроме в Джанкое. Агенты партизанского движения "Атеш" проинформировали о поражении ракетного комплекса С-400. К слову, успешность атаки подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.