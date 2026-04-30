"Ахиллес" вывел из строя редкую вражескую РЛС "Небо-М" в тылу России

Украинские военные попали в российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Удар произошел почти в 100 километрах от украинской границы, в Белгородской области.

Об этом 29 апреля сообщила 429 отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Детали удара по РЛС

Как рассказали бойцы, они ударили по радиолокационной станции врага "Небо-М" в населенном пункте Уколово, что на пересечении Белгородской и Курской областей.

Успешный удар по вражеской РЛС, стоимостью 100 миллионов долларов

Удар был осуществлен в самую уязвимую часть комплекса, что делает невозможным дальнейшее использование этого радара,

– уточнили в бригаде.

Также военные объяснили, что РЛС "Небо-М" – это многофункциональный комплекс, с помощью которого обнаруживают аэродинамические цели и баллистику на средних, а также дальних высотах.

Он может фиксировать самолеты за 500 – 600 километров, а баллистические цели – до примерно 1 500 километров. Малозаметные цели обнаруживает с 200 – 400 километров, а малые, вроде БпЛА или крылатых ракет, за 50 – 150 километров.

Какие еще потери понесла Россия?

СБС ВСУ атаковали два вертолета Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области России. Ударили по ним во время заправки и межполетного технического осмотра. Кроме того, был ликвидирован по меньшей мере один из российских технических специалистов.

До этого в Крыму были поражены два больших десантных корабля "Ямал" и "Фильченков". В том числе под прицелом СБУ был корабль-разведчик, самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" и его инфраструктура.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Украина проводит комплексные операции по демилитаризации Крыма. А использование россиянами больших десантных кораблей свидетельствует об их проблемах с логистикой.