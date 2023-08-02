В "Атеше" отметили, что уже передали эту информацию в "надежные руки". Кроме того, партизаны опубликовали координаты этих систем в сети.

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"Атеш" обнаружил места развертывания российских систем

Украинские партизаны подчеркнули, что в Таганроге им удалось обнаружить две радиолокационные системы "Ниобий-СВ". В частности, оккупанты только недавно начали их там разворачивать.



"Атеш" обнаружил места развертывания российских РЛС / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Представители движения сопротивления отметили, что эти системы предназначены для обнаружения враждебных воздушных целей. В "Атеше" отметили, что уже передали информацию о месте развертывания этих систем в соответствующие структуры и ожидают "дальнейших действий" по этим РЛС.



Российские радиолокационные системы в Таганроге / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Там также заметили, что враг держит радиолокационные системы в боевой готовности. Однако они подчеркнули, что это не слишком спасает захватчиков от неизвестных целей в воздухе.



Россиян не спасает развертывание радиолокационных систем / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Что известно об РЛС "Ниобий-СВ" РЛС "Ниобий-СВ" – это новая трехкоординатная радиолокационная система метрового диапазона. Ее поставили в части противовоздушной обороны России в 2016 году.

Эта РЛС предназначена для разоблачения аэродинамических и баллистических целей, их идентификации и определения источников активных помех. РЛС работает на дальностях от 5 до 500 километров, максимальная высота изобличения целей 65 километров.

Максимальная скорость целей составляет 1500 метров в секунду. Станция может одновременно контролировать движение до 300 целей.

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