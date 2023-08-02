У "Атеші" наголосили, що вже передали цю інформацію у "надійні руки". Крім того, партизани опублікували координати цих систем у мережу.

Цікаво І один у полі воїн: агент "Атеш" влаштував окупантам засідку і підірвав їхні бензовози

"Атеш" виявив місця розгортання російських систем

Українські партизани наголосили, що у Таганрозі їм вдалося виявити дві системи радіолокації "Ніобій-СВ". Зокрема, окупанти лише нещодавно почали їх там розгортати.



"Атеш" виявив місця розгортання російських РЛС / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Представники руху опору зазначили, що ці системи призначені для виявлення ворожих повітряних цілей. В "Атеші" зауважили, що вже передали інформацію про місце розгортання цих систем у відповідні структури й очікують "подальших дій" щодо цих РЛС.



Російські радіолокаційні системи у Таганрозі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Там також помітили, що ворог тримає свої радіолокаційні системи у бойовій готовності. Однак вони підкреслили, що це не надто рятує загарбників від якихось невідомих цілей у повітрі.



Росіян не рятує розгортання радіолокаційних систем / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Що відомо про РЛС "Ніобій-СВ" РЛС "Ніобій-СВ" – це нова трикоординатна радіолокаційна система метрового діапазону. Її поставили до частин протиповітряної оборони Росії у 2016 році.

Ця РЛС призначена для викриття аеродинамічних і балістичних цілей, їх ідентифікації та визначення джерел активних завад. РЛС працює на дальностях від 5 до 500 кілометрів, максимальна висота викривання цілей 65 кілометрів..

Максимальна швидкість цілей становить 1500 метрів на секунду. Станція може одночасно контролювати рух до 300 цілей.

В "Атеші" анонсували нові операції на окупованих територіях