У "Атеші" наголосили, що вже передали цю інформацію у "надійні руки". Крім того, партизани опублікували координати цих систем у мережу.
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"Атеш" виявив місця розгортання російських систем
Українські партизани наголосили, що у Таганрозі їм вдалося виявити дві системи радіолокації "Ніобій-СВ". Зокрема, окупанти лише нещодавно почали їх там розгортати.
"Атеш" виявив місця розгортання російських РЛС / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Представники руху опору зазначили, що ці системи призначені для виявлення ворожих повітряних цілей. В "Атеші" зауважили, що вже передали інформацію про місце розгортання цих систем у відповідні структури й очікують "подальших дій" щодо цих РЛС.
Російські радіолокаційні системи у Таганрозі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Там також помітили, що ворог тримає свої радіолокаційні системи у бойовій готовності. Однак вони підкреслили, що це не надто рятує загарбників від якихось невідомих цілей у повітрі.
Росіян не рятує розгортання радіолокаційних систем / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Що відомо про РЛС "Ніобій-СВ"
- РЛС "Ніобій-СВ" – це нова трикоординатна радіолокаційна система метрового діапазону. Її поставили до частин протиповітряної оборони Росії у 2016 році.
- Ця РЛС призначена для викриття аеродинамічних і балістичних цілей, їх ідентифікації та визначення джерел активних завад. РЛС працює на дальностях від 5 до 500 кілометрів, максимальна висота викривання цілей 65 кілометрів..
- Максимальна швидкість цілей становить 1500 метрів на секунду. Станція може одночасно контролювати рух до 300 цілей.
В "Атеші" анонсували нові операції на окупованих територіях
- Українські партизани з руху "Атеш" 1 серпня анонсували нові операції на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Зокрема, це відбуватиметься для того, щоб підтримати успішний контрнаступ ЗСУ.
- Рух опору анонсував операції у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Вони сказали, що вже провели десятки наступальних операцій і настав час подвоїти зусилля, адже ресурси для цього є.
- Окрім того, там підкреслили, що вони співпрацюють також з росіянами, які наразі перебувають у країні-агресорці. Це люди, які не згодні з режимом, який запровадив Кремль.