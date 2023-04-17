Удобнее и мощнее советских образцов: как чешская техника помогает Украине

После начала тяжелых событий в феврале 2022 друзья Украины консолидировались, чтобы поддержать Киев. Многие страны стали помогать нашему государству в пределах своих возможностей и в первую очередь передавать ту технику, которой могли поделиться на тот момент.

В частности, Украина получила от Чехии модернизированный вариант систем, позволяющих ВСУ давать отпор противнику, информирует 24 Канал. Несмотря на то, что эти машины относят к более старым разработкам, они демонстрируют отличный результат на поле борьбы. Совместно с мужественным брендом Козацька Рада рассказываем об особенностях, характеристиках и возможностях техники, которая с мая 2022 помогает украинцам противостоять врагу.

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Речь идет о реактивных системах залпового огня RM-70 Vampire. Что известно об этом оружии и каковы его преимущества, читайте дальше.

Не копия: почему RM-70 лучше, чем советские "Грады"

RM-70 Vampire были разработаны еще во времена существования Чехословакии. Часто эти системы называют копиями советских РСЗО "Град". Однако эта техника гораздо лучше аналога из СССР сразу по нескольким причинам.

История чехословацких РСЗО начинается еще в 1960-х годах. Тогда создавались первые образцы техники, которая должна была заменить устаревшие реактивные системы залпового огня RM-51. В 1972 году RM-70 была взята на вооружение чехословацкой армии. После распада страны установки перешли по наследству вновь Вооруженным силам Чехии и Словакии. В 2010 году Прага сняла RM-70 с вооружения, а Братислава продолжает использовать более обновленные версии.

Первые РСЗО были разработаны на базе "Урал-375" с колесной формулой 6х6, как у советской техники, но уже в 1980-х базой выбрали грузовик Tatra T813 с формулой 8х8. Это позволило вдвое увеличить грузоподъемность и мощность оружия по сравнению с советскими "Градами".

Однако едва ли не главным преимуществом этой замены стало то, что новая колесная формула позволила оборудовать РСЗО гидравлической системой для перезарядки. То есть между кабиной и направляющими есть еще один "пакет" из 40 снарядов, который устанавливается автоматически за 2 минуты и готов к атаке. Для сравнения: "Грады" перезаряжают вручную, и это занимает от 1 до 2 часов.



RM-70 перезаряжается через 2 минуты / Фото Excalibur Army

Такая опция позволяет ударить по враждебным позициям, отойти на несколько минут для перезарядки и накрыть противника снова. Что у RM-70 и "Градов" общее, так это снаряды калибром 122 миллиметра, которые используют обе РСЗО.

Характеристики RM-70 Vampire

После распада Чехословакии частная чешская компания Excalibur Army продолжила работу над усовершенствованием RM-70, в результате чего они получили цифровые системы управления огнем. Так, техника объединила компьютер, баллистический вычислитель, комбинированную инерционную и спутниковую систему навигации, а также систему обмена информацией цифровым шифрованным каналом. Это позволило существенно уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения, что очень важно на поле боя.



RM-70 Vampire оборудована цифровой системой управления огнем / Фото Excalibur Army

RM-70 Vampire является пятой основной и новейшей модификацией чехословацкой разработки. Вес этой РСЗО составляет – 25,7 тонны. В боевом состоянии масса растет на 8 тонн. Двигатель мощностью 402 лошадиные силы позволяет передвигаться по системе с 4 членами экипажа и боекомплектами с максимальной скоростью до 85 километров в час. В передней части шасси также установлен бульдозерный отвал, который может помочь в оборудовании огневых позиций или изымать препятствия с пути. Также есть лебедка для самовытягивания пусковой установки или буксировки.

Пусковая установка способна вести единичный и залповый огонь. Впервые Vampire способен выпустить 40 снарядов, а через 2 минуты ударить еще раз. То есть за один выход система наносит удар 80 снарядами. В зависимости от модификации боеприпасов, эта реактивная система залпового огня может поражать цели на расстоянии от 8 до 20,5 километра.

Пусковая установка также оборудована радиостанцией, средствами тушения пожаров и даже защитой от оружия массового поражения. Так, бронированная кабина RM-70 Vampire предусматривает защиту военных, в том числе и от радиационных, биологических и химических угроз. На крыше кабины дополнительно может быть установлен пулемет калибром 7,62 миллиметра. При необходимости из него можно стрелять как по наземным, так и воздушным целям.



RM-70 Vampire может поражать цели на расстоянии до 20,5 километра / Фото Excalibur Army

"Как будто из "Жигулей" пересесть на иномарку": отзывы наших воинов о чешской артсистеме

Точное количество имеющегося в ВСУ RM-70 Vampire неизвестно. Чехия передала нам как минимум 20 единиц техники в мае 2022 года. Еще одну установку Украина получила благодаря чешским гражданам. В марте 2023 года в рамках инициативы под названием "Подарок Путину" неравнодушные чехи собрали несколько десятков миллионов крон на приобретение системы, которую назвали "Пржемысл". Также чешские волонтеры планируют передать на фронт еще 365 ракет к ней, чтобы РСЗО была полностью укомплектована. О других поставках этой техники Украине пока неизвестно.

Сейчас эти реактивные системы залпового огня активно используют наши воины по разным направлениям фронта. Военные обыграли название РСЗО Vampire, то есть вампир, и в шутку окрестили их "кровосісями", вспомнив давнюю фразу бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Украинские защитники высоко оценили работу чешских установок. Сравнивая RM-70 с "Градами", наши воины говорят, что это как бы пересесть с "Жигулей" на иномарку. Ведь проходимость у Vampire в разы больше, чем у советских аналогов. Также, по словам военных, чешские установки не только намного защищены от вражеских ударов, но и более комфортны. Ведь в кабине есть кондиционеры и климат-контроль, очень облегчающие работу в жару. Кроме того, Vampire оборудованы камерами, которые позволяют видеть все, что происходит за бортом и облегчают движение.

Украинские военные также отмечают, что RM-70 быстро и удобно в применении, а также позволяет оперативно покинуть огневую позицию после отработки по заданной цели. Такие РСЗО накрывают большие участки территории и уничтожают технику и личный состав противника. А одним из самых больших преимуществ РСЗО является функция быстрой автоматической перезарядки. Это позволяет еще более эффективно ликвидировать российских оккупантов.