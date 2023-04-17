Зокрема, Україна отримала від Чехії модернізований варіант систем, які дозволяють ЗСУ давати відсіч противнику, інформує 24 Канал. Попри те, що ці машини відносять до старіших розробок, вони демонструють чудовий результат на полі боротьби. Спільно з мужнім брендом Козацька Рада розповідаємо про особливості, характеристики та можливості техніки, яка з травня 2022 року допомагає українцям протистояти ворогу.

Читайте також Легка, зручна та надійна: як австралійська техніка підкорила ЗСУ

Йдеться про реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire. Що відомо про цю зброю та якими є її переваги, читайте далі.

Не копія: чому RM-70 кращі за радянські "Гради"

RM-70 Vampire були розроблені ще у часи існування Чехословаччини. Часто ці системи називають копіями радянських РСЗВ "Град". Однак ця техніка набагато краща за аналог з СРСР одразу з кількох причин.

Історія чехословацьких РСЗВ починається ще в 1960-х роках. Тоді створювались перші зразки цієї техніки, яка мала замінити застарілі реактивні системи залпового вогню RM-51. У 1972 році RM-70 була взята на озброєння чехословацької армії. Після розпаду країни установки перейшли у спадок новоствореним Збройним силам Чехії та Словаччини. У 2010 році Прага зняла RM-70 з озброєння, а Братислава досі продовжує використовувати більш оновлені версії.

Перші РСЗВ були розроблені на базі "Урал-375" з колісною формулою 6х6, як у радянської техніки, але вже у 1980-х базою обрали вантажівку Tatra T813 з формулою 8х8. Це дозволило вдвічі збільшити вантажність та потужність зброї у порівнянні з радянськими "Градами".

Однак чи не головною перевагою цієї заміни стало те, що нова колісна формула дозволила обладнати РСЗВ гідравлічною системою для перезаряджання. Тобто між кабіною та напрямними є ще один "пакет" з 40 снарядів, який встановлюється автоматично за 2 хвилини й одразу готовий до атаки. Для порівняння: "Гради" перезаряджають вручну, і це займає від 1 до 2 годин.



RM-70 перезаряджається за 2 хвилини / Фото Excalibur Army

Така опція дозволяє вдарити по ворожих позиціях, відійти на кілька хвилин для перезаряджання і накрити противника знову. Що у RM-70 та "Градів" спільне, так це снаряди калібром 122 міліметри, які використовують обидві РСЗВ.

Характеристики RM-70 Vampire

Після розпаду Чехословаччини приватна чеська компанія Excalibur Army продовжила роботу над вдосконаленням RM-70, унаслідок чого вони отримали цифрові системи управління вогнем. Так, техніка об'єднала комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, комбіновану інерційну та супутникову систему навігації, а також систему обміну інформацією цифровим шифрованим каналом. Це дозволило суттєво зменшити час від виявлення цілі до її знищення, що неабияк важливо на полі бою.



RM-70 Vampire обладнана цифровою системою управління вогнем / Фото Excalibur Army

RM-70 Vampire є п'ятою основною й найновішою модифікацією чехословацької розробки. Вага цієї РСЗВ становить – 25,7 тонни. У бойовому стані маса зростає на 8 тонн. Двигун потужністю 402 кінські сили дозволяє пересуватися системі з 4 членами екіпажу та боєкомплектами з максимальною швидкістю до 85 кілометрів на годину. У передній частині шасі також вмонтовано бульдозерний відвал, який може допомогти в обладнанні вогневих позицій або вилучати перешкоди зі шляху. Також є лебідка для самовитягування пускової установки або буксирування.

Пускова установка здатна вести одиничний і залповий вогонь. За раз Vampire здатен випустити 40 снарядів, а через 2 хвилини вдарити ще раз. Тобто за один вихід система завдає удару 80 снарядами. Залежно від модифікацій боєприпасів, ця реактивна система залпового вогню може вражати цілі на відстані від 8 до 20,5 кілометра.

Пускова установка також обладнана радіостанцією, засобами гасіння пожеж і навіть захистом від зброї масового ураження. Так, броньована кабіна RM-70 Vampire передбачає захист військових у тому числі й від радіаційних, біологічних та хімічних загроз. На даху кабіни додатково може бути встановлений кулемет калібром 7,62 міліметра. У разі потреби з нього можна стріляти як по наземних, так і повітряних цілях.



RM-70 Vampire може уражати цілі на відстані до 20,5 кілометра / Фото Excalibur Army

"Наче з "Жигулів" пересісти на іномарку": відгуки наших воїнів про чеську артсистему

Точна кількість RM-70 Vampire, яка є в ЗСУ, невідома. Чехія передала нам щонайменше 20 одиниць техніки у травні 2022 року. Ще одну установку Україна отримала завдяки чеським громадянам. У березні 2023 року в рамках ініціативи під назвою "Подарунок Путіну" небайдужі чехи зібрали кілька десятків мільйонів крон на придбання системи, яку назвали "Пржемисл". Також чеські волонтери планують передати на фронт ще 365 ракет до неї, аби РСЗВ була повністю укомплектована. Про інші постачання цієї техніки Україні наразі невідомо.

Зараз ці реактивні системи залпового вогню активно використовують наші воїни на різних напрямках фронту. Військові обіграли назву РСЗВ Vampire, тобто вампір, і жартома охрестили їх "кровосісями", згадавши давню фразу колишнього прем'єр-міністра України Ніколая Азарова.

Українські захисники високо оцінили роботу чеських установок. Порівнюючи RM-70 з "Градами", наші воїни кажуть, що це ніби пересісти з "Жигулів" на іномарку. Адже прохідність у Vampire у рази більша, ніж у радянських аналогів. Також, за словами військових, чеські установки не тільки набагато захищеніші від ворожих ударів, а й комфортніші. Адже у кабіні є кондиціонери та клімат-контроль, які дуже полегшують роботу у спеку. Окрім того, Vampire обладнані камерами, які дають змогу бачити все, що відбувається за "бортом" і полегшують рух.

Українські військові також відзначають, що RM-70 швидка і зручна у застосуванні, а також дозволяє оперативно покинути вогневу позицію після відпрацювання по заданій цілі. Такі РСЗВ накривають великі ділянки території та знищують техніку й особовий склад противника. А однією з найбільших переваг РСЗВ є функція швидкого автоматичного перезаряджання. Це дозволяє ще ефективніше ліквідовувати російських окупантів.

Українці незламні та крок за кроком проганяють окупантів зі своєї землі! Поки весь світ захоплюється нами, Козацька Рада супроводжує до перемоги. Адже Козацька Рада – бренд з українським характером: нестримний, як зброя, мужній, як весь наш народ.