Об этом на брифинге 12 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. И подчеркнул, что это невозможно сделать.
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По его словам, в Facebook и Telegram есть много тех, кто занимается политической грязью в отношении нашей страны и тех людей, которые руководят сегодня Украиной. Впрочем, среди пользователей есть немало обычных украинских граждан, число которых существенно больше.
Как в Украине заблокировать Facebook? Это – невозможно,
– заявил Данилов.
Он добавил, что в СНБО пытаются решить проблему угрозы нацбезопасности в этих приложениях. В частности в ведомстве рассматривают определенные процессы, как бороться именно с этими людьми.
Трансляция брифинга Алексея Данилова: смотрите видео
Санкции в отношении российских ресурсов: что известно
- Впервые ряд российских ресурсов в Украине был заблокирован в 2017 году. Документ о запрете "ВКонтакте", "Одноклассники" и всех сервисов "Яндекса" подписал пятый президент Петр Порошенко.
- В мае 2020 года Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Также глава государства продолжил блокирование некоторых прокремлевских телеканалов.
- СНБО во время заседания 15 апреля 2021 года пересмотрел вопрос введения санкций в отношении "ВКонтакте". Кабмину поручили подготовить и подать президенту законопроект о внесении изменений в законодательные акты. Цель – усовершенствовать процедуру применения, реализации и мониторинга санкций.