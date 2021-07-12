Об этом на брифинге 12 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. И подчеркнул, что это невозможно сделать.

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По его словам, в Facebook и Telegram есть много тех, кто занимается политической грязью в отношении нашей страны и тех людей, которые руководят сегодня Украиной. Впрочем, среди пользователей есть немало обычных украинских граждан, число которых существенно больше.

Как в Украине заблокировать Facebook? Это – невозможно,

– заявил Данилов.

Он добавил, что в СНБО пытаются решить проблему угрозы нацбезопасности в этих приложениях. В частности в ведомстве рассматривают определенные процессы, как бороться именно с этими людьми.

Трансляция брифинга Алексея Данилова: смотрите видео

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