Бауэр отметил важность поддержки Украины и заметил, что глядя на факты, есть все основания быть уверенными в способности страны достичь успеха. Сделал он это своей речи на Киевском форуме по безопасности 21 марта, передает 24 Канал.

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Пессимисты не выигрывают войн

Бауэр призвал к усилению поддержки Украины, и предупредил об опасности чрезмерного пессимизма в вопросе ее возможности победы в войне. Он также отметил, что пессимисты не выигрывают войн.

Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году,

– отметил он.

Глава Военного комитета акцентировал на необходимости предоставления большей поддержки Украине и отметил, что имеющиеся факты свидетельствуют о способности страны достичь успеха. Он также подчеркнул, что Украина уже получает значительную поддержку от стран-членов НАТО и других государств, но нуждается в дальнейшей помощи.

Бауэр также отметил изменения, которые украинские военные внесли в аспекты современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", – подчеркнул военный руководитель НАТО.

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