Роберт Бровди "Мадьяр" получил от Сырского высшую награду Главнокомандующего ВСУ

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил одну из высших наград Главнокомандующего – "Крест заслуги". Награду ему вручил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время работы непосредственно в районе выполнения боевых задач.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Какую награду получил "Мадьяр"?

Как сообщил Сырский, награждение состоялось во время его пребывания в группировке Сил беспилотных систем. Майор Бровди, известный по позывному "Мадьяр", получил нагрудный знак за свой вклад в развитие и эффективность этого направления.

"Крест заслуги" присуждают военнослужащим и работникам ВСУ за весомые достижения – от успешного выполнения боевых задач до внедрения новых технологических решений и усиления обороноспособности страны.



Нагрудный знак главнокомандующего ВСУ Украины "Крест заслуги" / Фото Минобороны Украины

До полномасштабной войны Бровди работал в бизнесе, в частности в аграрной сфере и недвижимости, а также занимался благотворительностью. С началом вторжения он добровольно присоединился к силам теробороны, участвовал в боях за Киевскую область, а впоследствии создал подразделение аэроразведки, которое переросло в мощную систему ударных беспилотников.

За время службы он прошел путь от добровольца до майора и стал одним из ключевых лиц украинской аэроразведки. Широкую узнаваемость Бровди получил благодаря видеоотчетам с фронта, где в своем характерном стиле комментирует поражения техники и позиций противника.

