Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и 1-й корпус НГУ "Азов".

Смотрите также Зеленский наградил орденом "За мужество" бойцов, которые сбили вражеский Ка-52

Что известно о награждении "Редиса"?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил погоды бригадного генерала командиру 1-го корпуса НГУ "Азов" Денису "Редису" Прокопенко.

Также "Редис" получил награду Главнокомандующего ВСУ "Крест заслуги".

Бойцы корпуса получили почетные нагрудные знаки Главнокомандующего ВС Украины "Крест Заслуги", "Щит Победителя", "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу".

"Каждый день вы демонстрируете высокую эффективность в уничтожении врага, и это действительно образец для всех. Я горжусь тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи бок о бок с вами, и мы знаем, что все являются собратьями, все мы выполняем одну задачу – защита нашего государства, Украины", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский также заслушал доклады командира корпуса. Были обсуждены потребности подразделений в технике и вооружении.

Впервые в истории НГУ звание Героя Украины получила женщина