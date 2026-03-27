Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та 1-й корпус НГУ "Азов".

Що відомо про нагородження "Редіса"?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив погоди бригадного генерала командиру 1-го корпусу НГУ "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку.

Також "Редіс" отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ "Хрест заслуги".

Бійці корпусу отримали почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗС України "Хрест Заслуги", "Щит Переможця", "Сталевий хрест", "Хрест хоробрих", "Срібний хрест", "Хрест Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу".

"Кожного дня ви демонструєте високу ефективність у знищенні ворога, і це дійсно зразок для всіх. Я пишаюся тим, що військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання пліч-о-пліч із вами, і ми знаємо, що всі є побратимами, всі ми виконуємо одне завдання – захист нашої держави, України", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також заслухав доповіді командира корпусу. Було обговорено потреби підрозділів у техніці та озброєнні.

