Об этом сообщил в заметке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Какую награду получил "Мадьяр"?
Как сообщил Сырский, награждение состоялось во время его пребывания в группировке Сил беспилотных систем. Майор Бровди, известный по позывному "Мадьяр", получил нагрудный знак за свой вклад в развитие и эффективность этого направления.
"Крест заслуги" присуждают военнослужащим и работникам ВСУ за весомые достижения – от успешного выполнения боевых задач до внедрения новых технологических решений и усиления обороноспособности страны.
Нагрудный знак главнокомандующего ВСУ Украины "Крест заслуги" / Фото Минобороны Украины
До полномасштабной войны Бровди работал в бизнесе, в частности в аграрной сфере и недвижимости, а также занимался благотворительностью. С началом вторжения он добровольно присоединился к силам теробороны, участвовал в боях за Киевскую область, а впоследствии создал подразделение аэроразведки, которое переросло в мощную систему ударных беспилотников.
За время службы он прошел путь от добровольца до майора и стал одним из ключевых лиц украинской аэроразведки. Широкую узнаваемость Бровди получил благодаря видеоотчетам с фронта, где в своем характерном стиле комментирует поражения техники и позиций противника.
Денис "Редис" Прокопенко получил звание бригадного генерала и награду "Крест заслуги".
Бойцы корпуса получили почетные нагрудные знаки Главнокомандующего ВС Украины "Крест заслуги", "Щит победителя", "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу".