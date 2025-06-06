Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко выразил 24 каналу мнение, что силы беспилотных систем станут еще более эффективными.

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Богатый опыт Бровди

Федоренко рассказал, что СБС движутся к наращиванию способности. Когда образовали новый род войск беспилотных систем, то было много скептиков, мол, как это делать. Однако получилось настолько эффективно, чтобы враг теперь внедряет то же самое в российских оккупационных войсках.

Значит – силы беспилотных систем – эффективные войска. Опыт Роберта Бровди в беспилотной части – он объективно колоссальный. Он смог создать одно из лучших подразделений беспилотных систем, которое сейчас работает в Украине,

– отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Он продолжил, что этот опыт надо масштабировать. Командующий Сил беспилотных систем – это то место, где можно максимально внедрять все возможные реформы с точки зрения привлечения людей к прохождению службы, подготовки,проведения унификации средств, модернизации, увеличение количества производственных возможностей.

Ожидания от Бровди

По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", самое главное – это планирование постановки задач для выполнения на поле боя ешелованого пробития обороны врага и ударов по тылу России и по временно оккупированным территориям.

"То есть, от тактического до стратегического уровня. По моему мнению, Бровди справится с этой задачей, как никто другой, эффективно. А мы в свою очередь поддержим, чтобы новый род войск был не просто первым в мире и эффективным, а очень эффективным", – отметил Федоренко.

Он добавил, что тогда Украина будет эффективной в смысле уничтожения врага и приближении нашей победы.