Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко висловив 24 Каналу думку, що сили безпілотних систем стануть ще ефективнішими.

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Багатий досвід Бровді

Федоренко розповів, що СБС рухаються до нарощування спроможності. Коли утворили новий рід військ безпілотних систем, то було багато скептиків, мовляв, як це робити. Однак вийшло настільки ефективно, щоб ворог тепер впроваджує те саме в російських окупаційних військах.

Значить – сили безпілотних систем – ефективні війська. Досвід Роберта Бровді в безпілотній частині – він об'єктивно колосальний. Він зміг створити один із найкращих підрозділів безпілотних систем, який нині працює в Україні,

– зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Він продовжив, що цей досвід треба масштабувати. Командувач Сил безпілотних систем – це те місце, де можна максимально впроваджувати всі можливі реформи з точку зору залучення людей до проходження служби, підготовки,проведення уніфікації засобів, модернізації, збільшення кількості виробничих спроможностей.

Очікування від Бровді

За словами командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", найголовніше – це планування постановки завдань для виконання на полі бою ешелованого пробиття оборони ворога та ударів по тилу Росії та по тимчасово окупованих територіям.

"Тобто, від тактичного до стратегічного рівня. На мою думку, Бровді впорається з цим завданням, як ніхто інший, ефективно. А ми своєю чергою підтримаємо, щоб новий рід військ був не просто першим у світі й ефективним, а конче ефективним", – зауважив Федоренко.

Він додав, що тоді Україна буде ефективною в сенсі знищення ворога та наближенні нашої перемоги.