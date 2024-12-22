Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что Словакия проводит информационную кампанию против Украины. Прежде всего она направлена на подрыв репутации руководства нашей страны.

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Зачем Фицо заявил о попытке "подкупа" Зеленским

По словам политолога, Фицо взял пример с Орбана, который в последнее время считает, что весь мир держится на нем. Так, Орбан пытается продвигать свои "мирные инициативы", заявляет, что "на столе уже лежит предложение о перемирии" и в резкой форме призывает или поддержать его, или отказаться.

Так же и Фицо считает, что он сейчас "на коне". Он научился у Орбана, что, если Украина куда-то направляется, то на этом можно очень хорошо зарабатывать, если ей вставлять палки в колеса, то ты молодец, а НАТО и Евросоюз тебе пойдут навстречу,

– объяснил Лесной.

По мнению политолога, обвинения о попытке "подкупа" является информационной атакой, премьер-министр продвигает очередное ИПСО против Украины. Сам Фицо знает, как правильно подкупать, что было известно со времен, когда он шел на выборы.

Я вижу, что сейчас идет мощная кампания по всем направлениям для дискредитации военно-политического руководства (Украины – 24 Канал). В первую очередь, подвергаются сомнениям относительно легитимности президента (Зеленского – 24 Канал),

– подчеркнул Лесной.

Кстати, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус высказал мнение о том, что лидер Словакии пытался максимально дискредитировать Украину, чтобы добиться получения российского газа.