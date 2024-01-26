Вероятно, они боятся ехать в Киев, на который Россия часто совершает атаки. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Эти встречи важны

Валерий Клочок предположил, что, возможно, Роберт Фицо и Петер Сийярто боятся ехать в Киев. Ведь российские оккупанты часто атакуют украинскую столицу.

По моему мнению, они просто боятся. Человеку свойственно бояться. Действительно в Киеве не очень безопасно, хотя здесь очень мощная система противовоздушной обороны. Но когда ты видишь или слышишь взрывы, то ощущение не очень приятное,

– сказал он.

В то же время, эти встречи чрезвычайно важны для Украины. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что нашему государству также нужна встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Встреча Фицо и Шмыгаля: главное