Вероятно, они боятся ехать в Киев, на который Россия часто совершает атаки. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
Читайте также Фицо не будет блокировать 50 миллиардов евро от ЕС: важные договоренности со Словакией
Эти встречи важны
Валерий Клочок предположил, что, возможно, Роберт Фицо и Петер Сийярто боятся ехать в Киев. Ведь российские оккупанты часто атакуют украинскую столицу.
По моему мнению, они просто боятся. Человеку свойственно бояться. Действительно в Киеве не очень безопасно, хотя здесь очень мощная система противовоздушной обороны. Но когда ты видишь или слышишь взрывы, то ощущение не очень приятное,
– сказал он.
В то же время, эти встречи чрезвычайно важны для Украины. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что нашему государству также нужна встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Встреча Фицо и Шмыгаля: главное
- В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород, где встретился с Денисом Шмыгалем. Украинский премьер уточнил, что в повестке дня двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив.
- По результатам встречи удалось добиться важных договоренностей. Денис Шмыгаль сообщил, что Словакия не будет блокировать выделение 50 миллиардов евро Евросоюзом, покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Также планируется сотрудничество по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.
- Кроме этого, по результатам встречи премьеры подписали совместное заявление, которая усилит двусторонние отношения. В частности, страны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности Украины, отметили поддержку евроинтеграции Украины, выразили поддержку украинской формулы мира и прочее.