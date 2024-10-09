Во время пресс-конференции во вторник Роберт Фицо растерялся после того, как один из присутствующих журналистов спросил его о напряженности в его правительственной коалиции. Речь шла, в частности, о том, что президент Словакии Петер Пеллегрини недавно выступил с критикой правительства.

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Фицо обвинил журналистов в покушении на себя

Фицо отреагировал довольно агрессивно. Он заявил, что журналисты не оставляли его команду в покое ни на минуту со дня, когда она победила на парламентских выборах.

"Вы пошли против нас, как кровожадные ублюдки", – эмоционально добавил политик. Он перечислил главные независимые словацкие СМИ Denník N, Denník Sme и Aktuality.sk, которые критиковали его правительство, и с которыми он прекратил любое общение.

Вы читаете свои статьи после себя? Я не думаю... Это чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом,

– подчеркнул Фицо.

Он заявил, что журналисты желают только вреда, что они портят атмосферу в обществе. Также политик обвинил представителей медиа в майском нападении, во время которого вооруженный мужчина выстрелил ему в живот.

Премьер пригрозил принять меры. По его словам, в Словакии царит "медийный беспорядок", которого "не существует ни в одной другой стране ЕС".

Он подчеркнул, что поддерживает идею создания национального органа СМИ и санкций для журналистов, которые не исправляют ошибочные статьи, добавив, что все журналисты должны пройти курсы переквалификации.

Оппозиционные политики отреагировали возмущенно. Они обвинили премьера в попытке ввести государственную цензуру.

Интересно: В 2018 году, во время третьего срока премьер-министра Фицо, журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову было убито, что вызвало крупнейшие протесты в стране после падения коммунистического режима в 1989 году и привело к отставке Фицо.