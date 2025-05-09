Когда Лев XIV официально начнет исполнять полномочия Папы
- 8 мая в Ватикане избран новый Папа Римский, американца Роберта Фрэнсиса Прево, который избрал имя Лев XIV.
- Интронизация Папы Льва XIV состоится 18 мая, а первая общая аудиенция запланирована на 21 мая.
8 мая в Ватикане был избран новый Папа Римский. Им впервые в истории стал американец.
Новый понтифик – 69-летний Роберт Фрэнсис Прево – избрал имя Лев XIV. Стало известно, когда состоится его интронизация, передает 24 Канал со ссылкой на AP.
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Когда Лев XIV начнет исполнять обязанности Папы
В Ватикане сообщили, что Папа Лев XIV будет официально интронизирован во время Мессы 18 мая.
Заметим, что интронизация – это торжественная церемония введения в должность, в частности в контексте религии – официальное вступление на престол или в сан главы церкви, такого как Папа Римский. В случае Папы, интронизация происходит во время специальной мессы, когда новоизбранный Папа:
- официально принимает свои полномочия как епископ Рима (а это - основа его роли как Папы),
- получает знаки власти, в частности палий (особый знак епископской власти) и перстень Рыбака,
- произносит первую папскую проповедь в этой роли.
Известно, что 21 мая Лев проведет свою первую общую аудиенцию (это публичная встреча, которую Папа Римский обычно проводит каждую среду на площади Святого Петра в Ватикане).
В Ватикане также предоставили график предстоящих событий Папы, который включает встречи с кардиналами, чиновниками Ватикана, СМИ, дипломатическим корпусом и широкой публикой.
Кроме того, в Ватикане отметили, что Лев попросил всех руководителей ватиканских ведомств, которые технически потеряли свои должности после смерти Папы Франциска, вернуться к исполнению обязанностей до дальнейшего распоряжения.
Понтифик отметил, что желает взять время на "размышления, молитву и диалог" перед тем, как принимать дальнейшие решения относительно чиновников.