Когда Лев XIV официально начнет исполнять полномочия Папы

8 мая в Ватикане был избран новый Папа Римский. Им впервые в истории стал американец.

Новый понтифик – 69-летний Роберт Фрэнсис Прево – избрал имя Лев XIV. Стало известно, когда состоится его интронизация, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Когда Лев XIV начнет исполнять обязанности Папы

В Ватикане сообщили, что Папа Лев XIV будет официально интронизирован во время Мессы 18 мая.

Заметим, что интронизация – это торжественная церемония введения в должность, в частности в контексте религии – официальное вступление на престол или в сан главы церкви, такого как Папа Римский. В случае Папы, интронизация происходит во время специальной мессы, когда новоизбранный Папа:

официально принимает свои полномочия как епископ Рима (а это - основа его роли как Папы),

получает знаки власти, в частности палий (особый знак епископской власти) и перстень Рыбака,

произносит первую папскую проповедь в этой роли.

Известно, что 21 мая Лев проведет свою первую общую аудиенцию (это публичная встреча, которую Папа Римский обычно проводит каждую среду на площади Святого Петра в Ватикане).

В Ватикане также предоставили график предстоящих событий Папы, который включает встречи с кардиналами, чиновниками Ватикана, СМИ, дипломатическим корпусом и широкой публикой.

Кроме того, в Ватикане отметили, что Лев попросил всех руководителей ватиканских ведомств, которые технически потеряли свои должности после смерти Папы Франциска, вернуться к исполнению обязанностей до дальнейшего распоряжения.

Понтифик отметил, что желает взять время на "размышления, молитву и диалог" перед тем, как принимать дальнейшие решения относительно чиновников.