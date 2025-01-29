Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В частности, дочь Кеннеди поделилась, какими зверствами занимался ее кузен в свои юные годы.

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Каким Роберт Кеннеди-младший был в юные годы

Кеннеди заявила, что считает своим долгом высказаться. Она публично зачитала письмо, которое направила сенаторам, в котором подробно описала тревожное поведение своего кузена, которое наблюдала на протяжении многих лет. Она обвинила его в лицемерии относительно вакцин и "зависимости от внимания и власти".

Я знаю Бобби всю свою жизнь. Неудивительно, что он держит хищных птиц как домашних любимцев, ведь сам Бобби – хищник,

– отметила дочь Кеннеди.

В частности она вспомнила, как много лет назад ее двоюродный брат клал цыплят и мышей в блендер, чтобы потом скормить своим птицам.

"Я видела, как его младшие братья и двоюродные братья шли за ним по пути наркозависимости. Его подвал, гараж, комната в общежитии всегда были центром событий, где можно было приобрести наркотики, и он любил хвастаться тем, как кладет цыплят и мышей в блендер, чтобы скормить их своим ястребам. Часто это была извращенная сцена отчаяния и насилия", – поделилась Кеннеди.

Смог ли Роберт Кеннеди-младший избавиться от своих "болезней и недугов"

Кеннеди признала, что ее кузен смог избавиться от своих "болезней и недугов", но обвинила его в том, что он живет по двойным стандартам и получает финансовую выгоду от своего скептицизма в отношении вакцинации.

Хотя он может поощрять молодое поколение посещать встречи анонимных алкоголиков, Бобби зависим от внимания и власти. Бобби питается отчаянием родителей больных детей, вакцинируя собственных детей и создавая последователей, лицемерно отговаривая других родителей от вакцинации своих детей,

– подчеркнула она.

Кэролайн Кеннеди призналась, что ей было непросто молчать во время неудачной президентской кампании ее двоюродного брата. Однако она считает своим долгом высказаться, поскольку, по ее мнению, он исказил обстоятельства убийств ее отца Джона Кеннеди и дяди Роберта Кеннеди.

"Также было нелегко молчать в прошлом году, когда Бобби экспроприировал образ моего отца и отвлекся от наследия президента Кеннеди, чтобы продвинуть свою собственную провальную президентскую кампанию, а затем унижаться перед Дональдом Трампом, чтобы получить работу", – заявила дочь Кеннеди.

Кэролайн Кеннеди отметила, что Роберт Кеннеди-младший продолжает "открещиваться" от убийств ее отца и своего собственного. Она возмущена, что человек, который использует семейные трагедии для саморекламы, может получить должность, связанную с вопросами жизни и смерти в США.

В издании отметили, что члены семьи Кеннеди и раньше не поддерживали взгляды Роберта Кеннеди-младшего.

Во вторник, призывая Сенат отклонить кандидатуру своего двоюродного брата, Кэролайн Кеннеди заявила, что ее отцу и дяде "были бы отвратительны"его взгляды.