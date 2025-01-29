Генералу США в отставке, бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли запретили доступ к службе безопасности и начали расследование в отношении него. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ранее его предлагали "казнить"

Министр обороны США Пит Хегсет лишил Милли личной охраны. Расследование поведения Милли нужно, чтобы определить, целесообразно ли повторно восстанавливать оценку воинского звания генерала.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил "казнить" его. причиной было то, что он якобы сдерживал переговоры с Китаем. В 2024 году генерал высказался против нынешнего президента США и назвал его "фашистом до мозга костей".

За несколько часов до того, как покинуть Белый дом, Джо Байден заблаговременно помиловал тех, кому мог хотеть отомстить Трамп. Среди них также и Марк Милли.