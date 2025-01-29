Генералу США у відставці, колишньому голові Об’єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі заборонили доступ до служби безпеки та розпочали розслідування щодо нього. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Раніше його пропонували "стратити"

Міністр оборони США Піт Хегсет позбавив Міллі особистої охорони. Розслідування поведінки Міллі потрібне, щоб визначити, чи доцільно повторно відновлювати оцінку військового звання генерала.

Президент США Дональд Трамп раніше запропонував "стратити" його. причиною було те, що він нібито стримував переговори з Китаєм. У 2024 році генерал висловився проти теперішнього президента США та назвав його "фашистом до мозку кісток".

За кілька годин до того, як покинути Білий дім, Джо Байден завчасно помилував тих, кому міг хотіти помститись Трамп. Серед них також і Марк Міллі.