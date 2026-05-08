Роберт "Мадьяр" Бровди ответил, может ли Украина ударить 9 мая по Красной площади

Удар по Красной площади 9 мая может привлечь внимание мировых медиа, однако Украина, вероятно, использует другую тактику и нанесет "пощечину" там, где российская противовоздушная оборона слабее.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью The Guardian.

Читайте также Додик, Сисулит, Лукашенко: в Кремле похвастались списком гостей Путина на 9 мая

Будет ли удар по Москве 9 мая?

Роберт Бровди прокомментировал усиление мер безопасности в Москве перед парадом на Красной площади.

Зачем тратить дроны на "большую стену"?

– сказал он.

По словам "Мадьяра", более эффективными целями остаются объекты энергетики или военной инфраструктуры в российских регионах.

Как отмечают в The Guardian, сокрушительные атаки элитной 414-й бригады "Птицы Мадьяра" стали серьезным вызовом для Кремля в войне.

Дальнобойные дроны подразделения уничтожают российские системы противовоздушной обороны быстрее, чем Москва успевает их восстанавливать, из-за чего все больше территорий в радиусе 2000 километров от позиций становятся уязвимыми – в том числе и резиденции Путина.

В прошлом месяце украинские беспилотники четыре раза за две недели атаковали нефтяной терминал в Туапсе на Черном море. По словам Бровди, там "практически все сгорело". Подобным ударам подверглись также балтийские порты Приморск и Усть-Луга.

Кроме того, дроны долетели аж до Урала – под удары попали нефтеперерабатывающий завод в Перми и истребители в Челябинске, почти в 1700 километрах от линии фронта.

Разрушенная инфраструктура и черные облака дыма над нефтяными объектами, по словам Бровди, "указывают путь к победе Украины" – из-за ослабления экономики страна-агрессора больше не сможет финансировать войну.

Справка. По словам "Мадьяра", Путин тратит около 40% годового бюджета в 530 миллиардов долларов на военные нужды, а порты в зоне досягаемости украинских дронов ежегодно экспортируют примерно 100 миллионов тонн российской нефти на сумму около 100 миллиардов долларов.

Бровди также обратил внимание на потери российской армии от атак беспилотников. По данным Украины, уже пятый месяц подряд Россия теряет больше военных, чем способна мобилизовать. Речь идет о 30 – 34 тысячи потерь ежемесячно.

Это влияет на боеспособность российской армии, уменьшая ее наступательный потенциал. Это факт,

– подытожил военный.

Аналогичное мнение относительно ударов по Москве озвучил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала. Он пояснил, что символизм – это хорошо, но только для информационного пространства. Сейчас из-за дефицита украинского дальнобойного вооружения наша страна имеет другую цель относительно ударов по России.

По словам Подоляка, Украина имеет два ключевых приоритета. Первый – это уничтожение нефтяной инфраструктуры и логистики, связанной с перевалкой нефти и заработком России на энергетических рынках.

Вторым приоритетом он назвал химическую промышленность, в частности предприятия, связанные с производством взрывчатки и электронных возможностей.

Как в Москве готовятся к параду?

Накануне 9 мая в России усиливают меры безопасности вокруг Владимира Путина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом году соответствующие меры необходимы из-за "террористической угрозы со стороны Украины".

Известно также, что в этом году парад в Москве пройдет в значительно сокращенном формате – без демонстрации военной техники и без западных журналистов. Представители Кремля уже отменили аккредитации для изданий Spiegel, ARD, ZDF, Sky, агентства AFP, итальянского телеканала Rai и японского NHK.

Власти утверждают, что в этом году на парад допустят только российские медиа.

Кроме этого, на фоне подготовки к торжествам в Москве и Санкт-Петербурге могут полностью отключить мобильный интернет, чтобы исключить его использование для навигации дронов.