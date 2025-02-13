Но 48 парламентариев не поддержали кандидатуру Кеннеди, среди них один республиканец Митч Макконнелл, который уже не впервые идет наперекор партии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WP.

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Кеннеди-младший – известный антивакцинатор

В Минздрав США входят Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC). FDA, к слову, отвечает, в частности, за одобрение новых лекарств.

Напомним, что Кеннеди-младший известен своей склонностью к конспирологии и антивакцинаторской позицией.

Так, он убежден, что вакцины вызывают аутизм. А COVID-19 новый министр здравоохранения США в свое время называл "этнически направленным заболеванием".

На посту Кеннеди обещает сосредоточиться на улучшении показателей хронических заболеваний американцев и продлении продолжительности жизни.