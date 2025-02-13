Але 48 парламентарів не підтримали кандидатуру Кеннеді, серед них один республіканець Мітч Макконнелл, який уже не вперше йде наперекір партії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на WP.

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Кеннеді-молодший – відомий антивакцинатор

До МОЗ США входять Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) та Центр контролю та профілактики захворювань (CDC). FDA, до слова, відповідає, зокрема, за схвалення нових ліків.

Нагадаємо, що Кеннеді-молодший відомий своєю схильністю до конспірології та антивакцинаторською позицією.

Так, він переконаний, що вакцини викликають аутизм. А COVID-19 новий міністр охорони США свого часу називав "етнічно спрямованим захворюванням".

На посаді Кеннеді обіцяє зосередитися на покращенні показників хронічних захворювань американців та подовженні тривалості життя.