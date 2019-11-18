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      Робин Гуд наггетсов: экс-работник МакДональдз признался в преступлении и стал супергероем

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      Наггетсмен – новый герой американцев / Коллаж 24 канала

      Кто любит перекус в МакДональдз? Считали ли вы когда-то, сколько именно наггетсов кладут в порцию? Если не считали, то вот: их – 10. Но не всегда. В США один из таких "не всегда" возвели в ранг героизма, даже – супергероизма.

      Житель канадского города Эдмонтон 16 ноября написал признание в твиттере: мол, когда работал в McDonald's, то всегда докладывал клиентам лишний наггетс – одиннадцатый.

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      Казалось бы, благое дело – для клиентов, и не очень – для предприятия, которое несло убытки. Но несмотря на это сообщение мужчины стало вирусным. Твит всего за несколько дней получил почти миллион лайков и 80 тысяч ретвитов.

      Дальше – больше: сотни людей в комментариях под твитом выразили благодарность смельчаку и стали называть его героем, а впоследствии даже и супергероем и ангелом, сравнивая с Суперменом, Человеком-пауком и, конечно, Робином Гудом. Собственно, сам мужчина изменил свой статус на "Робин Гуд наггетсов" ("The Robin Hood of McNuggets").

      Толика критики, заметим, тоже была. Кто-то из комментаторов спросил, не думает ли Наггетсмен о сроках давности по преступлениям за кражу – кражу тех самых наггетсов, конечно.

      Канадец ответил: мол, надеюсь, сроки прошли, потому что – как он сам подсчитал – McDonald's обеднел где-то на 1600 долларов.

      Что ж, героизм бывает разный. Вот Коди Бондарчук (ничего удивительного, что фамилия у мужчины украинская, правда?) рад, что "осчастливливал" людей дополнительным наггетсом.

      Хочу надеяться, что когда люди замечали дополнительный наггетс, то немного улыбались,
      – написал Бондарчак.

      Это, наверное, не так важно, но: руководство McDonald's пока не реагировало на признание их бывшего работника.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Канада Курьезные новости
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