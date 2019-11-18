Робін Гуд наггетсів: експрацівник МакДональдз зізнався у злочині й став супергероєм

Хто полюбляє перекус у МакДональдз? Чи рахували ви колись, скільки саме наггетсів кладуть у порцію? Якщо не рахували, то ось: їх – 10. Але не завжди. У США один з таких "не завжди" піднесли до рангу героїзму, ба навіть – супергероїзму.

Мешканець канадського міста Едмонтон 16 листопада написав зізнання у твіттері: мовляв, коли працював у McDonald's, то завжди докладав клієнтам зайвий наггетс – одинадцятий.

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Здавалося б, добра справа – для клієнтів, і не дуже – для підприємства, що зазнавало збитків. Та попри це повідомлення чоловіка стало вірусним. Твіт усього за кілька днів отримав майже мільйон лайків та 80 тисяч ретвітів.

I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made — Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) November 16, 2019

Далі – більше: сотні людей у коментарях під твітом висловили подяку сміливцю та почали називати його героєм, а згодом навіть і супергероєм та ангелом, порівнюючи з Суперменом, Людиною-павуком та, звісно, Робіном Гудом. Власне, сам чоловік змінив свій статус – на "Робін Гуд наггетсів" ("The Robin Hood of McNuggets").

Дещиця критики, зауважимо, теж була. Хтось з коментаторів запитав, чи не думає Наггетсмен про строки давності щодо злочинів за крадіжку – крадіжку тих самих наггетсів, звісно.

Канадець відповів: мовляв, сподіваюся, строки минули, бо – як він сам підрахував – McDonald's збіднів десь на 1600 доларів.

Що ж, героїзм буває різний. От Коді Бондарчук (нічого дивного, що прізвище у чоловіка українське, еге ж?) радий, що "ощасливлював" людей додатковим наггетсом.

Хочу сподіватися, що коли люди помічали додатковий наггетс, то трохи посміхалися,

– написав Бондарчак.

Це, мабуть, не так важливо, але: керівництво McDonald's наразі не реагувало на зізнання їхнього колишнього працівника.