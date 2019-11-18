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      Робін Гуд наггетсів: експрацівник МакДональдз зізнався у злочині й став супергероєм

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      Наггетсмен – новий герой американців / Колаж 24 каналу

      Хто полюбляє перекус у МакДональдз? Чи рахували ви колись, скільки саме наггетсів кладуть у порцію? Якщо не рахували, то ось: їх – 10. Але не завжди. У США один з таких "не завжди" піднесли до рангу героїзму, ба навіть – супергероїзму.

      Мешканець канадського міста Едмонтон 16 листопада написав зізнання у твіттері: мовляв, коли працював у McDonald's, то завжди докладав клієнтам зайвий наггетс – одинадцятий. 

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      Здавалося б, добра справа – для клієнтів, і не дуже – для підприємства, що зазнавало збитків. Та попри це повідомлення чоловіка стало вірусним. Твіт усього за кілька днів отримав майже мільйон лайків та 80 тисяч ретвітів. 

      Далі – більше: сотні людей у коментарях під твітом висловили подяку сміливцю та почали називати його героєм, а згодом навіть і супергероєм та ангелом, порівнюючи з Суперменом, Людиною-павуком та, звісно, Робіном Гудом. Власне, сам чоловік змінив свій статус – на "Робін Гуд наггетсів" ("The Robin Hood of McNuggets").

      Дещиця критики, зауважимо, теж була. Хтось з коментаторів запитав, чи не думає Наггетсмен про строки давності щодо злочинів за крадіжку – крадіжку тих самих наггетсів, звісно.

      Канадець відповів: мовляв, сподіваюся, строки минули, бо – як він сам підрахував – McDonald's збіднів десь на 1600 доларів.

      Що ж, героїзм буває різний. От Коді Бондарчук (нічого дивного, що прізвище у чоловіка українське, еге ж?) радий, що "ощасливлював" людей додатковим наггетсом. 

      Хочу сподіватися, що коли люди помічали додатковий наггетс, то трохи посміхалися,
      – написав Бондарчак.

      Це, мабуть, не так важливо, але: керівництво McDonald's наразі не реагувало на зізнання їхнього колишнього працівника.

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      18 листопада
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Курйозні новини Канада
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