Соответствующее видео с работой наших защитников распространил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что подрыв моста существенно усложнил логистику россиян.
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Военные взорвали мост с помощью дрона-камикадзе
Глава Минцифры отметил, что наземного робота-камикадзе Ratel S создали участники оборонного кластера Brave1.
Военные его используют как мобильную боеголовку, несущую противотанковые мины или боевой модуль. Он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж,
– отметил Михаил Федоров.
На кадрах, которые распространил министр можно увидеть, как после подрыва моста в небо поднимается густой столб серого дыма. Этот подрыв создал дополнительные проблемы оккупантам на фронте.
Украинские военные взорвали мост с помощью робота-камикадзе Ratel S / Видео с телеграм-канала Михаила Федорова
Федоров также призвал граждан, у которых есть разработки, что могут изменить ситуацию на поле боя, участвовать в платформе Brave1 и получить грант.
Что известно о роботе-камикадзе Ratel S
- Журналисты "Милитарного" отметили, что специализированная версия Ratel S в версии "камикадзе" предназначена специально для поражения фортификаций, инженерных сооружений и бронированной техники. Его управление осуществляется оператором с пульта в радиусе 1 500 метров или 3 километра с ретранслятором.
- Робот весит 60 килограммов и способен нести полезную нагрузку массой до 35 килограммов. Это могут быть навесные заряды установлены на верхней части его корпуса. Его запас хода достигает 10 километров.
- В октябре 2023 года стало известно, что Украина масштабирует производство боевых роботов Ratel S. Тогда он успешно прошел испытания.
Федоров рассказывал о дронах на тысячу километров в Украине
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина имеет модели дронов, которые могут пролететь более 1 000 километров. Чиновник отметил, что в 2024 году удалось в 10 раз нарастить производство дронов по сравнению с 2023 годом.
- Кроме того, министр уверен, что развитие беспилотных технологий определит победителя в этой войне. В то же время он не может сейчас сказать, кто впереди.
- Стоит отметить, что украинские дроны хорошо появились во время атаки 2 апреля на завод "Шахедов" в России. Это предприятие расположено в Татарстане, что за тысячи километров от границы нашего государства.