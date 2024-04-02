Также россияне рассматривают накопление крупных группировок в направлении Купянска, Кременной, а дальше разворачивать наступательные операции на Харьков. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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"То есть Путин поставил задачу захватить полностью Донецкую область. Это Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления, где захватчики разворачивают ударные группы. Мы сегодня мощно сдерживаем, строим укрепрайоны, наносим огромные контрудары", – отметил он.

Ситуация на Востоке

Николай Маломуж объяснил, что в Часовом Яру ситуация меняется. Украинские защитники маневрируют, но в пределах населенного пункта никаких закапываний нет. ВСУ там занимают оперативно выгодные позиции на высотах.

Прорывов врага нет ни в сторону Часового Яра, ни на Новопавловском направлении, куда последние дни были нацелены атаки россиян. Сегодня ВСУ укрепляют там позиции, знают планы врага, видят через разведывательные возможности, куда оккупанты перемещают войска и основные ударные группы.

Мы говорим о Восточном регионе, где выполняется задача удержать те направления, о которых мы говорим, но и уничтожать там резервы. Потому что по всем направлениям идет большая концентрация живой силы и военной техники врага,

– подчеркнул генерал армии.

ВСУ могут наносить удары по местам концентрации российских войск. Это приводит к огромным потерям врага. Также украинские бойцы наносят упреждающие удары по прифронтовым резервам оккупантов и на поле боя. Бывший глава Службы внешней разведки отметил, что сегодня враг не имеет стратегических ресурсов для крупных наступательных операций.

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