На временно оккупированных территориях Донбасса российская пропаганда обещает роботизацию шахт в ближайшие десятилетия, хотя угольная отрасль региона переживает глубокий кризис. Ранее оккупационные власти также продвигали идеи выращивания овощей в закрытых шахтах и фильтрации шахтных вод.

Об этом сообщили в Центре по противодействию дезинформации.

Почему Россия пытается успокоить оккупированный Донбасс?

На фоне упадка угольной отрасли временно оккупированного Донбасса российская пропаганда пытается отвлечь внимание местных жителей обещаниями будущей роботизации шахт. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Ранее пропагандисты также распространяли идеи о выращивании овощей в закрытых шахтах и фильтрации шахтных вод. Однако эти проекты не удалось реализовать из-за высокой стоимости.

Такие заявления создают иллюзию развития отрасли и ее соответствия современным технологическим тенденциям. В то же время реальное состояние угольной промышленности на оккупированных территориях остается критическим.

Оккупационные власти пытались поддержать угольные предприятия, передав их российским инвесторам. Однако эта схема не оправдала ожиданий: инвесторы столкнулись с убыточностью шахт и начали пытаться вернуть оккупационной администрации 9 из 15 взятых в аренду объектов.

Предприятия требуют значительных затрат, а одним из возможных выходов для них остается консервация, которую пришлось бы финансировать за свой счет.

Российская оккупация окончательно погубила то, чем всегда гордился Донбасс, – его угольную промышленность и шахтерский труд,

– подчеркнули в ЦПД.

Кроме того, на временно оккупированном Донбассе обостряются проблемы с коммунальной инфраструктурой, жильем и условиями жизни местных жителей. В частности, в Донецке коммунальщики месяцами не могут устранить проблемы с канализацией, а попытки ремонта часто ограничиваются временными заплатками, которые быстро выходят из строя.

В то же время оккупационные власти продолжают создавать иллюзию восстановления региона, сообщая об открытии новых заведений, в частности отеля всего на 11 номеров.

В соцсетях появляются примеры того, как люди пытаются приспособиться к упадку инфраструктуры и постоянным угрозам. Все это свидетельствует о глубоких проблемах оккупированного Донбасса, где показательные заявления о развитии контрастируют с повседневными трудностями местных жителей.