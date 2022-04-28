Родились в рубашке: в Николаеве в частный дом попала ракета – люди чудом уцелели

В Николаеве в жилой дом попал ракетный двигатель из системы залпового огня. Н ато время в нем находились 8 человек.

К счастью, все люди остались в живых и не пострадали. Об этом рассказала очевидица инцидента Оксана Доманская.

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Враги попали в жилой дом в Николаеве

Оксана Доманская рассказала, что первые 30 минут после взрыва она была в шоковом состоянии. И только потом поняла, что произошло с их домом – частично его разрушили.

Никто не ожидал, что к тебе в дом залетит. Это страшно, конечно. В доме было 8 человек, двое детей. Благо, никто не пострадал. Бог отвел. Обломки были повсюду, летело все, но никто не пострадал,

– вспомнила очевидица.

Влетевшая в дом реактивная система залпового огня – неуправляемая

Пиротехник Владимир Козырев рассказал, что летящие из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" снаряды – неуправляемые.

"Это был РСЗО "Ураган". Он вылетает из установки, в небе срабатывает маршевый двигатель, он отсоединяется от основного заряда и падает по любой траектории и может попасть в любой дом. В данном случае попал в дом, пострадавших нет и взрывоопасных предметов рядом не было, небезопасных для людей. Мы приехали, забрали и отвезем на полигон",

– объяснил Козырев.