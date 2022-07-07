Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он анонсировал новое голосование в Дии.

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"Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР. После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дия относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом", – написал Федоров.

Министр отметил, что проголосовать в опросе можно в течение двух недель.

Что известно о "Родине-матери"

Скульптура располагается на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на правом берегу Днепра. Это самая высокая монументальная скульптура в Европе – 102 метра. Ее построили в 1981 году. Советский Союз заплатил за скульптуру 2 миллиона тогдашних рублей.

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Памятник "дружбе" жертвы и агрессора в Переяславе

В Киевской области, в Переяславе, 7 июля демонтировали монумент по случаю 300-летия "воссоединения" Украины и россии. Раньше на скульптуре даже была надпись – "Навеки вместе – навеки с русским народом".

Мэр Переяслава Вячеслав Саулко отметил, что решение о демонтаже было принято еще 22 февраля. После трагических событий активисты разрисовали монумент и оставили названия городов, где россиияне совершали зверства – Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Харьков и Чернигов.

История россии – фикция

В Эстонии, в городе Отепи, решили перенести на кладбище памятник погибшим советским солдатам. Когда же начали раскопки, то с удивлением обнаружили, что никаких солдат там нет.

Мемориал существовал с 1957 года. По легенде, созданной советской властью, в братской могиле были остатки 34 солдат.

"Факт, что военная могила оказалась полностью пропагандистской фальсификацией – что-то новое для Эстонии", – рассказал директор военного музея Хеллар Лилль.

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