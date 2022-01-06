Родины уже не существует: пророссийским гастролерам из Украины некуда возвращаться
Источник:"Грани правды" на 24 канале
В 2022 году исполнится 8 лет с начала агрессии Кремля. Однако споры о том, должны ли выступать в Украине российские исполнители, продолжаются.
С теми российскими исполнителями, которые успели выступить на оккупированных украинских территориях, все ясно. Любые разговоры о том, что концерты там – лишь искусство и они не могут отказывать в нем украинцам, вынужденным жить на неподконтрольной территории, звучат как глупость.
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Забудьте о гастролях в Украине
Хотя бы потому, что любые концерты – это бизнес. Те, кто приезжают выступать на том же крымском полуострове – зарабатывают деньги. И встречный запрет на въезд на территорию Украины – это лишь выработка системы условных рефлексов.
Хотите выступить на оккупированных украинских территориях – забудьте о гастролях в Украине. Хотите вести бизнес в Крыму – готовьтесь к украинским санкциям.
Наивно надеяться, что можно нарушать украинские законы и не встречаться с ответными мерами со стороны Киева. В конце концов, если Украина не будет готова говорить о собственных правах – значит в глазах окружающих она будет обладать только обязанностями.
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Инструмент самозащиты
Нет ничего удивительного в том, что Украина ограничивает прокат фильмов, где снялись актеры, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны. Потому что кино – это тоже бизнес.
Прокат в кинотеатрах приносит деньги от продажи билетов. Покупка прав для показа фильма на телеканалах тоже приносит деньги создателям ленты или сериала.
И запрет на демонстрацию фильмов с теми, кто аплодировал российскому вторжению – это всего лишь инструмент самозащиты. Если вы решили добиться лояльности Кремля – не стоит думать, что Украина не станет на это реагировать.
Многие, кто поддержал вторжение – родились в Украине
Причем речь ведь не только о российских актерах. Многие из тех, кто публично поддержал вторжение в Крым и на Донбасс, родились и выросли в Украине. Как, например, Лолита Милявская или Наташа Королева, которым запрещен въезд на территорию нашей страны.
Лолита Милявская или Наташа Королева хотят в Украину / Коллаж 24 канала
Они теперь рассказывают о бесчеловечности украинских властей, запрещающих им въезд на родину. Но справедливости ради, нужно сказать, что проблема даже не в этом. Просто их родина перестала существовать.
Родина Лолиты – не Украина, а Малороссия
Потому что родина той же Лолиты – это не Украина. Ее родина – это Малороссия. Свою карьеру певица делала именно как выходец из этой самой имперской окраины.
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Когда ради столичной прописки заключали фиктивные браки, а любая карьера в союзной республике была лишь тренировкой перед штурмом настоящего имперского Олимпа.
Родина Лолиты Милявской – это вареники и борщ. Анекдоты про украинский язык, который придумывают люди, никогда украинского языка не знавшие.
Обязательный Тарас Бульба, которого читали потому, что его автор стал частью имперской литературы. Но Лолите придется смириться с тем, что эта ее родина окончательно умерла 8 лет назад.
Россия сделала из Малороссии – Украину
Ее убила новая родина Лолиты. Та, в которой она сделала карьеру и стала звездой. В которой она получила славу, деньги и биографию. Причем особенная ирония в том, что убийство получилось непредумышленным.
Москва хотела сохранить Малороссию, а в результате отправила ее в небытие.
Российское вторжение заставило бывшую соседнюю республику просыпаться из летаргического сна. Обзаводиться армией, национальной памятью и самосознанием.
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Все, что теперь остается этим людям из прошлого – это гастроли в России. В той самой России, которая 8 лет назад сделала из Малороссии – Украину.