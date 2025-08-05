Однако из-за действующего законодательства власть может пренебречь последней волей защитника. Об этом в Facebook написала командир медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова, передает 24 Канал.

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Почему государство может пойти против последней воли защитника?

Еще при жизни Аверенков составил личное распоряжение, в котором указал всю единовременную денежную помощь в случае его гибели передать его жене Марине.

Впрочем, сейчас, согласно постановлению 168, независимо от содержания личного распоряжения, право на долю денежной помощи имеют: малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) человека.

По 168 постановлению родители "Коди" претендуют на долю единовременной денежной помощи. Филипп осознавал, что его семья одобряет действия России в отношении Украины, поэтому его выбор написать распоряжение – логичный и продуманный,

– отметила Михайлова.

Она рассказала, что отец прекратил общение с сыном после того, как тот в 2024 году пошел добровольцем в ВСУ и начал служить в 108 отдельном механизированном батальоне "Волки Да Винчи".

Родители Аверенкова продолжают поддерживать связь с родственниками в стране-агрессоре. Известно, что сестра "Коди" Елена в 2022 году выехала в Россию. Ее сын Алексей получает там военное образование.

Военнослужащая опубликовала скриншот сообщений "Коди" с закрытых страниц в соцсетях, где тот делился сложными отношениями с родителями.

Филипп Аверенков не хотел, чтобы родители получили выплату от государства в случае его гибели / Фото фейсбук-страница Алины Михайловой

Парамедик призвала общественность и военное сообщество приобщиться к вопросу внесения изменений в законодательство.

Каждый военный, который защищает государство и сознательно заявляет о своей воле, имеет на это свои причины, а значит заслуживает того, чтобы его воля была полностью выполнена,

– подчеркнула Михайлова.

К слову, на войне погиб Александр Бушат – пограничник из Одесской области, который присоединился в ряды ГПСУ в 2023 году.