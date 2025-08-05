Однак через чинне законодавство влада може знехтувати останньою волею захисника. Про це в Facebook написала командирка медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова, передає 24 Канал.

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Чому держава може піти проти останньої волі захисника?

Ще за життя Аверенков склав особисте розпорядження, у якому вказав усю одноразову грошову допомогу в разі його загибелі передати його дружині Марині.

Втім, нині, згідно з постановою 168, незалежно від змісту особистого розпорядження, право на частку грошової допомоги мають: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) людини.

За 168 постановою батьки "Коді" претендують на частку одноразової грошової допомоги. Пилип усвідомлював, що його родина схвалює дії Росії щодо України, тому його вибір написати розпорядження – логічний та продуманий,

– зазначила Михайлова.

Вона розповіла, що батько припинив спілкування з сином після того, як той у 2024 пішов добровольцем до ЗСУ та почав служити в 108 окремому механізованому батальйоні "Вовки Да Вінчі".

Батьки Аверенкова продовжують підтримувати зв'язок із родичами у країні-агресорці. Відомо, що сестра "Коді" Олена у 2022 році виїхала до Росії. Її син Олексій здобуває там військову освіту.

Військовослужбовиця опублікувала скриншот дописів "Коді" із закритих сторінок у соцмережах, де той ділився складними стосунками з батьками.

Пилип Аверенков не хотів, аби батьки отримали виплату від держави у разі його загибелі / Фото фейсбук-сторінка Аліни Михайлової

Парамедикиня закликала громадськість і військову спільноту долучитись до питання внесення змін до законодавства.

Кожен військовий, який боронить державу та свідомо заявляє про свою волю, має на це свої причини, а отже заслуговує на те, щоб його воля була повністю виконана,

– наголосила Михайлова.

До слова, на війні загинув Олександр Бушат – прикордонник з Одеської області, що долучився до лав ДПСУ у 2023 році.